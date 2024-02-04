Западная пресса: из-за мощи России западные «ястребы» становятся «голубями» мира

Полный провал контрнаступления Украины в 2023 году, которое Киев называл таким ударом, что может вывести Россию из конфликта, заставил сторонников максималистских целей для Киева пересмотреть свой график достижения победы.
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