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Западная пресса: из-за мощи России западные «ястребы» становятся «голубями» мира

Западная пресса: из-за мощи России западные «ястребы» становятся «голубями» мира

Полный провал контрнаступления Украины в 2023 году, которое Киев называл таким ударом, что может вывести Россию из конфликта, заставил сторонников максималистских целей для Киева пересмотреть свой график достижения победы.

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