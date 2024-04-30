LRT: власти Литвы поддержали возвращение украинцев призывного возраста на родину

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава литовского кабмина Ингрида Шимонита выступили за возвращение на родину украинских граждан, проживающих в стране, выразив готовность содействовать Киеву в этом вопросе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии