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LRT: власти Литвы поддержали возвращение украинцев призывного возраста на родину

LRT: власти Литвы поддержали возвращение украинцев призывного возраста на родину

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава литовского кабмина Ингрида Шимонита выступили за возвращение на родину украинских граждан, проживающих в стране, выразив готовность содействовать Киеву в этом вопросе.

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