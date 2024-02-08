Россиянам назвали единственный плюс от употребления крабовых палочек

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. В крабовых палочках нет омега-3 и даже самого крабового мяса. Какая польза существует от поедания этого рыбного продукта, объяснила преподаватель кафедры биологии Государственного университета просвещения Ирина Лялина.