☝️АвтоВАЗ снова поднимет цены на свои автомобили сразу после майских праздников. При этом компания обещала этого не делать.
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☝️АвтоВАЗ снова поднимет цены на свои автомобили сразу после майских праздников. При этом компания обещала этого не делать.