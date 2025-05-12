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Расчеты пушек "Гиацинт-Б" разгромили ангары, пикапы и боевиков в зоне СВО

Расчеты пушек "Гиацинт-Б" разгромили ангары, пикапы и боевиков в зоне СВО

Министерство обороны РФ Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" самоходного артполка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, ангары, пикапы и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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