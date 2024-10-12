Сербия осудила Россию. Политолог советует Москве старый приём для детей IMAGO/www.imago-images.
Вучич собрался арестовать Путина? Запад прогнул Сербию
Комментарии
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Так будет
видимо у Путина совсем другие планы, он уже готов договариваться с зелей....в России кругом ЖОПА, что на внешнем контуре (и это не только пробуксовка СВО на Украине), что внутри её самой, один мигрантский вопрос чего стоит. Вот власти ломанулись в Туркменистан (тут ладно, базар-вокзал, встречи там всякие) и Таджикистан - опять плюшки раздавать местным баям, опять за счет Российского бюджета, наших с вами денег. Мало тут захребетников-мастурбеков пользуются разными социальными пособиями, еще и по кишлакам раздают деньги, за которые они нас всем скопом ненавидят
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13 час.
С
Станислава
Так не будет, это кругом жопа у тебя, а по сему вместо мозга у тебя сперма, моча и дерьмо.
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6 час.
Вик Норд
Дружок,вы не перепутали наш паблик с украинским "Рятуйся хто може!!!"?
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50 мин.
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