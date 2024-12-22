Каманцев о том, почему судьи, бравшие деньги от «Чайки», работают в РПЛ: «Они получали постфактум в виде благодарности и не совершали действий, чтобы заслужить ее. Думаю, эта ситуация их на всю жизнь научила»

– Г-н Федорищев во время пресс-конференции задал мне вопрос – неужели не знаю, что судьи берут деньги? Как бы вы ответили на него? – У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать – да, мы знаем об этом.
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