Alfa Romeo показала «карточную» ливрею для Гран При Лас-Вегаса

Alfa RomeoВ 2023 году после более чем 40-летнего перерыва Формула 1 вернётся в Лас-Вегас. Уик-энд станет третьим за сезон этапом чемпионата мира в США, так что ряд команд подготовил для гонки особую ливрею своих болидов.
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