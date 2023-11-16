Alfa Romeo показала «карточную» ливрею для Гран При Лас-Вегаса

Alfa RomeoВ 2023 году после более чем 40-летнего перерыва Формула 1 вернётся в Лас-Вегас. Уик-энд станет третьим за сезон этапом чемпионата мира в США, так что ряд команд подготовил для гонки особую ливрею своих болидов.