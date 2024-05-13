23.04.2024 на базе государственного учреждения образования ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ прошло районное учебно-методическое объединение учителей-дефектологов ´Панорама педагогического опыта´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии