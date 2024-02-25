Канарейкин заявил, что Капризов, Кучеров и Панарин определяют дальнейшее развитие НХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о российском нападающем «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове, который набрал 18 очков в восьми последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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