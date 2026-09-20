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Нижегородская правда

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Участник СВО Дмитрий Грачев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Участник СВО Дмитрий Грачев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, участник СВО, участник федеральной программы «Время героев» Дмитрий Грачев сделал свой выбор на избирательном участке в школе № 33.

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