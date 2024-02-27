Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области за неделю снизилась на 18%

Среди возбудителей преобладают вирусы негриппозного происхождения.Управление Роспотребнадзора по Ивановской области обнародовало данные о ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии