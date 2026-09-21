В Калуге гинекологи успешно провели сложную лапароскопическую операцию

Гинекологи калужской БСМП провели сложную лапароскопическую операцию федерального уровня, пациентка выписалась на пятый деньВ Калужской БСМП 60-летней женщине сложную операцию федерального уровня - пациентка страдала из-за крупной миомы матки, и другие медцентры региона не решились на оперативное вмешательство.