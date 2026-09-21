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Калужские новости

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В Калуге гинекологи успешно провели сложную лапароскопическую операцию

В Калуге гинекологи успешно провели сложную лапароскопическую операцию

Гинекологи калужской БСМП провели сложную лапароскопическую операцию федерального уровня, пациентка выписалась на пятый деньВ Калужской БСМП 60-летней женщине сложную операцию федерального уровня - пациентка страдала из-за крупной миомы матки, и другие медцентры региона не решились на оперативное вмешательство.

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