В России подешевел надежный бюджетный японский седан

Седан считается в Китае альтернативой Civic, а в Россию поставляется через частных импортеров. В июле его цена на одном из сайтов объявлений начиналась от 2 050 000 рублей, но в августе она снизилась на 200 тысяч рублей.
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