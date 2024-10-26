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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламин Ямаль: «Хочу провести в «Барсе» всю жизнь и стать легендой»

«Я надеюсь, что проведу здесь всю свою жизнь и стану легендой «Барселоны». Что касается дерби, есть «Барса» – «Эспаньол» или «Атлетико» – «Реал», но «Барса» – «Реал» – нечто особенное для всех видов спорта.

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