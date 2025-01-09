Агент Чернова: «У Никиты есть желание остаться в «Спартаке». В ближайшее время обсудим с клубом»

Действующее соглашение 28-летнего защитника с красно-белыми рассчитано до 31 декабря 2026 года. «Перед Новым годом я общался с [гендиректором «Спартака»] Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии