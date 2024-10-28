Ухудшение ситуации на фронте для ВСУ отнюдь не предвещает скорую победу – Запад не намерен отступать.
«Воевать придется всем»: Монтян готовит жителей России к худшему
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
В чём-то Монтян права. СЛИШКО МНОГО "отмороженных" в России - "это где-то там", "мы тут бабло зарабатываем, не трогайте нас" и так далее, по списку надуманых причин и способов.
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14 час.
ВК
Вад Кук
А когда возьмутся за остальных министров хорошо бы с Голиковой начать
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11 час.
Алекс Сэм
ВЧК требуется, но в данный исторический момент честных, идейных Чекистов мы не найдём
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8 час.
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