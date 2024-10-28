«Воевать придется всем»: Монтян готовит жителей России к худшему

Gennady Sokolovsky В чём-то Монтян права. СЛИШКО МНОГО "отмороженных" в России - "это где-то там", "мы тут бабло зарабатываем, не трогайте нас" и так далее, по списку надуманых причин и способов.

ВК Вад Кук А когда возьмутся за остальных министров хорошо бы с Голиковой начать