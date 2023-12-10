Барбашев сделал передачу в матче с «Далласом». У него 6 очков в последних 5 играх

Форвард «Вегаса» набрал 6-е (1+5) очко в последних 5 играх. Всего в 28 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (5+7) баллов.
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