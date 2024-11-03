Самый большой в мире: 110-летний морской крокодил Кассиус умер в Австралии

Самый крупный в мире морской крокодил Кассиус умер в возрасте 110 лет. С хищником простились спутники последних лет его жизни, смотрители парка развлечений «Маринленд» (Marineland Melanesia), расположенном на Грин Айленд архипелага Меланезия, одном из островов Большого Барьерного Рифа.