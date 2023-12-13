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Царьград

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Сбежавшую Аллу Пугачеву призвали выступить с обращением к жителям России на Новый год

Сбежавшую Аллу Пугачеву призвали выступить с обращением к жителям России на Новый год

Соответствующая петиция появилась в интернете.Жители России просят Аллу Пугачеву записать обращение к народу.

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Комментарии
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Александр Петрушин
Пусть черт подпишет, не слышать не видеть !
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17 час.
ТП
Татьяна Пономарева
Она что вместо президента будет выступать? Пусть она на Кипре выступает, а те, кто хочет ее послушать, едут туда. И Новый год отпразднуют, и душу отведут.😋
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16 час.
Lora Некрасова
Голосовавшие на change.org поклонники не имеют права говорить от имени жителей всей России. С какой стати нам нужны её обращения. И как ей, большой барыне, обращаться к рабам и холопам. Вроде не по  статусу. Хватит с нас её обращений. Что ни обращение, то новое оскорбление. Отчалила от наших берегов - попутного ветра.
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11 час.

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