Сбежавшую Аллу Пугачеву призвали выступить с обращением к жителям России на Новый год

Она что вместо президента будет выступать? Пусть она на Кипре выступает, а те, кто хочет ее послушать, едут туда. И Новый год отпразднуют, и душу отведут.😋

Lora Некрасова

Голосовавшие на change.org поклонники не имеют права говорить от имени жителей всей России. С какой стати нам нужны её обращения. И как ей, большой барыне, обращаться к рабам и холопам. Вроде не по статусу. Хватит с нас её обращений. Что ни обращение, то новое оскорбление. Отчалила от наших берегов - попутного ветра.