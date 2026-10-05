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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» должен был забить БАТЭ гораздо больше голов, один Ерохин мог оформить хет‑трик» - Алексей Гасилин

«Зенит» должен был забить БАТЭ гораздо больше голов, один Ерохин мог оформить хет‑трик» - Алексей Гасилин

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Зенит» имел большое игровое преимущество в товарищеской встрече с белорусским БАТЭ.

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