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Врач Ямилова: Дыня полезна для иммунитета и нервной системы

Врач Ямилова: Дыня полезна для иммунитета и нервной системы

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости определила безопасную норму потребления дыни для взрослого здорового человека.

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