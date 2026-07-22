Врач Ямилова: Дыня полезна для иммунитета и нервной системы

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости определила безопасную норму потребления дыни для взрослого здорового человека.
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