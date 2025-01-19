Трамп заявил, что аннулирует радикальные указы Байдена в первый же день

Он отметил, что его сторонников «ждет много веселья» Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении аннулировать все «глупые и радикальные» указы администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации.
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