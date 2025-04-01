Уголовное дело Удальцова об оправдании терроризма поступило в суд

ТАСС: суд примет решение о мере пресечения оправдавшему террористов Удальцову Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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