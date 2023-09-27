Расчеты «Гвоздики» поразили живую силу и технику ВСУ на угледарском направлении

Артиллерийские расчеты 2С1 «Гвоздика» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразили живую силу в опорных пунктах и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.
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