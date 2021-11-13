Геннадий Зюганов: Гуманизм, законность и справедливость в стране восторжествуют!

Да у вас ,врагов коммунистов ,"кругом враги " и "агенты вражеских государств ". Вы и сами друг другу враги .

петров виктор

Кошмар Во, болтун! Сам уже и не замечает, что стал пятой колонной... Интересно, а Рашкин попал в список нарушителей закона? Или это "наш сукин сын", и трогать его не моги?

Вы напрасно сомневаетесь по поводу т.Рашкина... Не только православному вождю КПРФ , но и каждому правоверному российскому коммунисту яснее ясного, что освежёванная туша лося была подброшена в машину члена ЦК КПРФ, депутата ГД т.Рашкина врагами партии, а если говорить прямо и по государственному: то "врагами народа"...