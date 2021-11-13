Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступил перед журналистами с анализом событий в стране.
Геннадий Зюганов: Гуманизм, законность и справедливость в стране восторжествуют!
Комментарии
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Справедливый
Ирина
Да у вас ,врагов коммунистов ,"кругом враги " и "агенты вражеских государств ". Вы и сами друг другу враги .
а вас бл...й не спрашивают
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16 час.
петров виктор
Кошмар
Во, болтун! Сам уже и не замечает, что стал пятой колонной... Интересно, а Рашкин попал в список нарушителей закона? Или это "наш сукин сын", и трогать его не моги?
Вы напрасно сомневаетесь по поводу т.Рашкина... Не только православному вождю КПРФ , но и каждому правоверному российскому коммунисту яснее ясного, что освежёванная туша лося была подброшена в машину члена ЦК КПРФ, депутата ГД т.Рашкина врагами партии, а если говорить прямо и по государственному: то "врагами народа"...
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15 час.
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