Оператор телесуфлера Трампа, обвиняемый в ставках на Kalshi, уволен из правительства

Как сообщает Associated Press, оператор телесуфлера Белого дома, обвиняемый в использовании инсайдерской информации для получения прибыли от ставок на рынке прогнозов на выступления президента Дональда Трампа, больше не работает в федеральном правительстве.
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