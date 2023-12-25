Как оттягивалось советское бескультурье

В CCCР жизни не было, это сейчас знает каждый приличный свободолюбец. Люди с ужасом вспоминают сейчас те времена, когда с пятницы вечера и до понедельника утра, до того самого момента, когда они, облачившись в бесформенные серые мешки, отправлялись на унылую серую работу, им нечем было заняться.