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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Условия диктует победитель!

Условия диктует победитель!

Путин предложил очень компромиссный для России с Украиной и Западом вариант мира.Запад с незалежной плохо понимают, что для них это последнее компромиссное предложение России которое - дает возможность существовать.

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