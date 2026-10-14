Власти Хайфона запустили пилотный проект с 10 спутниковыми терминалами для связи и спасательных служб Вьетнамский город Хайфон заключил соглашение со Starlink о предоставлении бесплатного спутникового интернета на отдалённых островах.
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