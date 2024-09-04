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Боуз заявил, что масштабы потерь ВСУ поражают

Боуз заявил, что масштабы потерь ВСУ поражают

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальных сетях, что масштабы потерь ВСУ поражают. Таким образом он дал комментарий по поводу публикации в Washington Post, где указано большое число погибших украинских военных.

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