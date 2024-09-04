Боуз заявил, что масштабы потерь ВСУ поражают

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальных сетях, что масштабы потерь ВСУ поражают. Таким образом он дал комментарий по поводу публикации в Washington Post, где указано большое число погибших украинских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии