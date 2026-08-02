Пьер Ваше ответил на вопрос о причине неудачного старта Red Bull Racing

Red Bull RacingТехнический директор Red Bull Пьер Ваше назвал две главные причины неудачного начала сезона-2026, признав, что команда изначально уступала соперникам и до сих пор пытается наверстать упущенное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии