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Пьер Ваше ответил на вопрос о причине неудачного старта Red Bull Racing

Red Bull RacingТехнический директор Red Bull Пьер Ваше назвал две главные причины неудачного начала сезона-2026, признав, что команда изначально уступала соперникам и до сих пор пытается наверстать упущенное.

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