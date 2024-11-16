Публичную пропаганду идеологии чайлдфри запретили в РФ Ирэн ОрлонскаяНа пленарном заседании Государственной Думы был принят в финальном чтении законопроект, который вводит запрет на публичное продвижение отказа от рождения детей, также именуемое идеологией чайлдфри.