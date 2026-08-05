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Привычный напиток связали со снижением риска гипертонии

Привычный напиток связали со снижением риска гипертонии

Регулярное употребление чая может быть связано с более низким риском развития гипертонии. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа, объединившего данные 20 исследований с участием более 319 тысяч человек.

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