Пашинян: референдум по вступлению Армении в ЕС сейчас провести невозможно

Референдум по вопросу возможного вступления Армении в Европейский союз пока провести невозможно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, видеозапись его выступления выложена на его странице в Facebook.
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