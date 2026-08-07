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Газета.ру

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Пашинян: референдум по вступлению Армении в ЕС сейчас провести невозможно

Пашинян: референдум по вступлению Армении в ЕС сейчас провести невозможно

Референдум по вопросу возможного вступления Армении в Европейский союз пока провести невозможно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, видеозапись его выступления выложена на его странице в Facebook.

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