Полянский: Запад проявляет избирательную слепоту и глухоту по теме Украины

Западные делегации проявляют "избирательную слепоту и глухоту" по теме ситуации на Украине. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.
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