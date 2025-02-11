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Полянский: Запад проявляет избирательную слепоту и глухоту по теме Украины

Полянский: Запад проявляет избирательную слепоту и глухоту по теме Украины

Западные делегации проявляют "избирательную слепоту и глухоту" по теме ситуации на Украине. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

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