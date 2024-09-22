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Царьград

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В Самаре 4 из 10 работников ходят на работу с симптомами ОРВИ

В Самаре 4 из 10 работников ходят на работу с симптомами ОРВИ

Лишь 10% самарцев на удаленке оформляют больничный при плохом самочувствии.В условиях современного мира, где производительность и эффективность труда выходят на первый план, многие сотрудники оказываются в ситуации, когда здоровье отходит на второй план.

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