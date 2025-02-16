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‍🇬🇪 🇷🇺 Выборы в Абхазии – можно было и лучше В Абхазии вчера состоялись такие долгожданные президентские выборы.

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