Русская весна

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В Белом доме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву

В Белом доме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву

Координатор Белого дома Джон Кирби прокомментировал предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву.  Тезисно он заявил следующее: — США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым, и встреча между Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести  — перемирие плохо, поскольку оно только «ратифицирует завоевания России» к сегодняшнему дню и «даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно» — Зеленский несколько раз высказывался достаточно четко о том, что не поддерживает такой шаг.

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