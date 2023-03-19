В Белом доме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву

Координатор Белого дома Джон Кирби прокомментировал предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву. Тезисно он заявил следующее: — США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым, и встреча между Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести — перемирие плохо, поскольку оно только «ратифицирует завоевания России» к сегодняшнему дню и «даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно» — Зеленский несколько раз высказывался достаточно четко о том, что не поддерживает такой шаг.