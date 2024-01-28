Раритетную Skoda с компоновкой классических Porsche и пробегом всего 24 тыс. км выставили на продажу в России. За нее просят всего 350 тыс. рублей

Частный продавец из Москвы выставил на продажу раритетную Skoda 120, выпущенную в 1978 году. 46-летний автомобиль был привезен в СССР из Германии в конце 1980-х, он отличается своим сохранным состоянием: пробег за все время составил всего 24 тыс.