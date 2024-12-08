США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза

США по итогам десяти месяцев 2024 года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза. Однако октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, ссылается РИА Новости на данные американской статслужбы.
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