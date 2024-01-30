Набиуллина: российский аналог SWIFT используют компании 20 стран

Известия/Зураб Джавахадзе Россия обсуждает с другими странами БРИКС вопросы взаимодействия в сфере национальных систем передачи финансовых сообщений, рассказала в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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