Генич ответил Кержакову: «Саша пронес херню. Не каждый экс-футболист говорит хорошо, а юзать Радимова и Аршавина на каждом матче «Зенита» тяжело. Никитин хорошо анализирует»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Комментатор « Матч ТВ » Константин Генич не согласен с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым , который был недоволен работой экспертов Алексея Никитина и Владимира Ильина на игре «Зенита».