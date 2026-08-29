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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич ответил Кержакову: «Саша пронес херню. Не каждый экс-футболист говорит хорошо, а юзать Радимова и Аршавина на каждом матче «Зенита» тяжело. Никитин хорошо анализирует»

Комментатор « Матч ТВ » Константин Генич не согласен с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым , который был недоволен работой экспертов Алексея Никитина и Владимира Ильина на игре «Зенита».

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