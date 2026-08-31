Ямское поле
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Ямское поле

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Мэр столицы сообщил, как Москва будет развивать образование в новом учебном году

О планах Москвы в сфере образования на новый учебный год рассказал Сергей Собянин. Около 1,6 миллиона детей придут в школы, детсады и колледжи, где их встретят более 110 тысяч педагогов.

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