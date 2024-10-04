Petrov Sergey/Globallookpress Работа над законом против семей мигрантов встала. Поправка была отклонена.
Работа над законом против семей мигрантов встала. Ответ на запрос депутата обезоружил: "Ничего делать не будем"
Комментарии
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Евгений Мангуш
Самое странное , так это суд по изнасилованию. Суд принял во внимание показания подсудимого, что он не знал о возрасте пострадавшей. Какая то чушь. Какое имеет значение знал он или не знал или в этом законе есть поправка о знании насильника о возрасте жертвы?
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4 час.
лл
лина любимцева
Это как раз то, О ЧЕМ мы вчера писали тут в нете на эту тему:: ЧТО ГОСДУМА НИЧЕГО РЕШАТЬ ПО СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ НЕ БУДЕТ!! Эта Госдума НЕ НАРОДНАЯ, она служит олигархам. И мнение народа ИХ НЕ ВОЛНУЕТ!!... Так вот пусть на выборах за них голосуют ТОЛЬКО ОЛИГАРХИ!! НЕ НАРОД!!
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3 час.
Александр Денисов
Понабрали в чиновники и в депутаты идиотов, взяточников, вот теперь стране кирдык...
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3 час.
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