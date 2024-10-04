Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Агафонова (Забалуева)
    Это уже большая беда!🙈 И все благодаря таким негодяям как Затулин и Матвиенко!😡 Сволочи даже заставили признавать и...Нет русских лиц. ...
  • Александр Пятнистый
    А заодно и мигрантишек за паек работать заставить, предоставив выбор- в зону или вот так.Ремонт за 36,5 мл...
  • Андрей Чернышев
    Всё как обычно. У нас тоже 2 года трамвайные линий строят, деньги улетели трамвая нет.Ремонт за 36,5 мл...

Работа над законом против семей мигрантов встала. Ответ на запрос депутата обезоружил: "Ничего делать не будем"

Работа над законом против семей мигрантов встала. Ответ на запрос депутата обезоружил: "Ничего делать не будем"

Petrov Sergey/Globallookpress Работа над законом против семей мигрантов встала. Поправка была отклонена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Мангуш
Самое странное , так это суд по изнасилованию. Суд принял во внимание показания подсудимого, что он не знал о возрасте пострадавшей. Какая то чушь. Какое имеет  значение знал он или не знал или в этом законе есть поправка о знании насильника о возрасте жертвы?
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Это как раз то, О ЧЕМ мы вчера писали тут в нете на эту тему:: ЧТО ГОСДУМА НИЧЕГО  РЕШАТЬ ПО СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ НЕ БУДЕТ!!  Эта Госдума НЕ НАРОДНАЯ, она служит олигархам. И мнение народа ИХ НЕ ВОЛНУЕТ!!... Так вот пусть на выборах за них голосуют ТОЛЬКО ОЛИГАРХИ!!   НЕ НАРОД!!
Ответить
3 час.
Александр Денисов
Понабрали в чиновники и в депутаты идиотов, взяточников, вот теперь стране кирдык...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх