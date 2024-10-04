Работа над законом против семей мигрантов встала. Ответ на запрос депутата обезоружил: "Ничего делать не будем"

Самое странное , так это суд по изнасилованию. Суд принял во внимание показания подсудимого, что он не знал о возрасте пострадавшей. Какая то чушь. Какое имеет значение знал он или не знал или в этом законе есть поправка о знании насильника о возрасте жертвы?

лл

лина любимцева

Это как раз то, О ЧЕМ мы вчера писали тут в нете на эту тему:: ЧТО ГОСДУМА НИЧЕГО РЕШАТЬ ПО СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ НЕ БУДЕТ!! Эта Госдума НЕ НАРОДНАЯ, она служит олигархам. И мнение народа ИХ НЕ ВОЛНУЕТ!!... Так вот пусть на выборах за них голосуют ТОЛЬКО ОЛИГАРХИ!! НЕ НАРОД!!