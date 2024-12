Детали Dying Light: The Beast, самурайский экшн от авторов «Ведьмака», подробности Split Fiction…Юсеф Фарес раскрыл детали анонсированной на The Game Awards 2024 Split Fiction, глава Techland прокомментировал свежий ролик по Dying Light: The Beast, автор Balatro обвинил рейтинговое агентство в лицемерии, анонсирована Agatha Christie — Death on the Nile («Смерть на Ниле»), авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era представили фракцию Подземелье, Capcom собирается воскресить не только источник#Techland #The_Game_Awards.