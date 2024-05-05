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Республиканцы угрожают университетам в связи с пропалестинскими акциями

Республиканцы угрожают университетам в связи с пропалестинскими акциями

"Палата представителей Конгресса США планирует усилить давление на руководство американских университетов для прекращения протестных акций в поддержку Палестины", - сообщил спикер нижней палаты Майк Джонсон.

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