Республиканцы угрожают университетам в связи с пропалестинскими акциями

"Палата представителей Конгресса США планирует усилить давление на руководство американских университетов для прекращения протестных акций в поддержку Палестины", - сообщил спикер нижней палаты Майк Джонсон.
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