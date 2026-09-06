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Два «котла» под Харьковом: что известно о заблокированных группировках ВСУ

Два «котла» под Харьковом: что известно о заблокированных группировках ВСУ

Под Волчанском в Харьковской области в окружение попала группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек, сообщили в российских силовых структурах.

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