Два «котла» под Харьковом: что известно о заблокированных группировках ВСУ

Под Волчанском в Харьковской области в окружение попала группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек, сообщили в российских силовых структурах.
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