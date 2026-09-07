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Секрет под литерой «Д»: Ленинград планировали взрывать и жечь в случае сдачи немцам

Секрет под литерой «Д»: Ленинград планировали взрывать и жечь в случае сдачи немцам

85 лет назад наступили суровые испытания для Ленинграда: всего через 2,5 месяца после начала войны вокруг него замкнулось кольцо сухопутной блокады .

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