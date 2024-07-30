Минобороны: десантники уничтожили командный пункт и расчет ПТУР на Северском направлении

Цель обнаружили по результатам воздушной разведки Артиллеристы-десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск ликвидировали командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР украинской армии рядом с населенным пунктом Переездное в ДНР на северском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.