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Петербургский дневник

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Минобороны: десантники уничтожили командный пункт и расчет ПТУР на Северском направлении

Цель обнаружили по результатам воздушной разведки Артиллеристы-десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск ликвидировали командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР украинской армии рядом с населенным пунктом Переездное в ДНР на северском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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